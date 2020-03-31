Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı
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Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı

Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptıADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

31.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:20
Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı

Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların ateşini ölçtü. Uygulama sırasında, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı

Kaynak: DHA

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Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı
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