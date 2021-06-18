Adana'da polis, otomobilin çarptığı kediyi veterinere götürdü
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Adana'da polis, otomobilin çarptığı kediyi veterinere götürdü

Adana'da polis, otomobilin çarptığı kediyi veterinere götürdü
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da trafik polisleri, bir otomobilin çarpması soncu yaralanan kediyi veterinere götürdü.

Adana'da trafik polisleri, bir otomobilin çarpması soncu yaralanan kediyi veterinere götürdü.

Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir sokak kedisi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Kazayı gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli motosikletli ekip, yaralı kediyi diğer araçların çarpmaması için yol kenarına taşıdı.

Ekip, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kediyi daha sonra tedavi için veterinere götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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