Polis okulların çevresindeki iş yerleri ve araçları denetledi - Haberler
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Polis okulların çevresindeki iş yerleri ve araçları denetledi

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'da polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yerlerini ve araçları denetledi.

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yerlerini ve araçları denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, yüz yüze eğitimin sürdüğü okulların çevresinde öğrencilerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uygulamaya katılan Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk şubelerinin ekipleri, okulların yakınındaki iş yerlerinde inceleme yaptı.

Araçları da denetleyen ekipler, okullarla ilgisi olmayan şüpheli kişilerin de kimlik sorgularını gerçekleştirdi.

Trafik polisleri sürücülerin evraklarını inceledi, yunus timleri de araçları aradı.

Polis okulların çevresindeki iş yerleri ve araçları denetledi

Polis okulların çevresindeki iş yerleri ve araçları denetledi

Polis okulların çevresindeki iş yerleri ve araçları denetledi

Polis okulların çevresindeki iş yerleri ve araçları denetledi

Polis okulların çevresindeki iş yerleri ve araçları denetledi

Polis okulların çevresindeki iş yerleri ve araçları denetledi

Polis okulların çevresindeki iş yerleri ve araçları denetledi

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Polis, Adana, Güncel, Haberler

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