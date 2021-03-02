Polis okulların çevresinde denetim yaptı
Adana'da polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yeri ve araçları denetledi.
Adana'da polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yeri ve araçları denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Çocuk Şubesince, yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başlanması üzerine öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yaptı.
Ekipler, denetim kapsamında okulların yakınındaki iş yerlerinde incelemede bulundu.
Denetimlerde narkotik dedektör köpeğiyle de bazı araçlar durdurularak arama yapıldı.
Polis, öğrencilere, sürücülere ve esnafa uyarılarda bulunup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini içeren broşürlerden dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun