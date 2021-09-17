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Adana'da polis okul çevresinde denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polis okul çevresinde denetim yaptı Adana'da polis, okulların çevresindeki iş yerleri, park ve metruk binalarda denetim yaptı.

Adana'da polis okul çevresinde denetim yaptı

ADANA - Adana'da polis, okulların çevresindeki iş yerleri, park ve metruk binalarda denetim yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Çocuk Şubesince ile Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, il merkezi ve 11 ilçede bulunan 338 okulun çevresindeki iş yerleri ve metruk binalarda incelemede bulundu.

Narkotik dedektör köpeğiyle de okulların çevresindeki park ve bahçelerde uyuşturucu araması yapıldı.

Denetimlerde, 1246 kişinin kimliği kontrol edildi, ruhsatı bulunmayan 4 iş yeriyle ilgili tutanak düzenlendi.

Adana'da polis okul çevresinde denetim yaptı

Adana'da polis okul çevresinde denetim yaptı

Adana'da polis okul çevresinde denetim yaptı

Adana'da polis okul çevresinde denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
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