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Polis, okul çevrelerinde denetim yaptı

AA - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yerleri, park ve metruk binalarda denetim yaptı.

Adana'da polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yerleri, park ve metruk binalarda denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Çocuk Şubesince ile Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, il merkezi ve 11 ilçede bulunan 338 okulun çevresindeki iş yerleri ve metruk binalarda incelemede bulundu.

Narkotik dedektör köpeğiyle de okulların çevresindeki park ve bahçelerde uyuşturucu araması yapıldı.

Denetimlerde, 1246 kişinin kimliği kontrol edildi, ruhsatı bulunmayan 4 iş yeriyle ilgili tutanak düzenlendi.

Polis, okul çevrelerinde denetim yaptı

Polis, okul çevrelerinde denetim yaptı

Polis, okul çevrelerinde denetim yaptı

Polis, okul çevrelerinde denetim yaptı
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