Adana'da polis motosikleti ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adana'da polis motosikleti ile bisikletin çarpışması sonucu, biri polis memuru 2 kişi yaralandı.
Adana'da polis motosikleti ile bisikletin çarpışması sonucu, biri polis memuru 2 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Türkmen Başı Bulvarı'nda görevli motosikletli trafik polisi B.K'nin kullandığı motosiklet ile Ö.A idaresindeki bisiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney