Adana'da polis, minik Eymen'in oyuncak isteğini yerine getirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adana'da polis, minik Eymen'in oyuncak isteğini yerine getirdi - Haberler
Adana, Polis, Güncel

Adana'da polis, minik Eymen'in oyuncak isteğini yerine getirdi

Adana'da polis ekipleri, telefon yoluyla kendilerine ulaşan 6 yaşındaki Eymen Kösedağ'a istediği oyuncak polis arabasını ulaştırdı.

22.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:20
Adana'da polis, minik Eymen'in oyuncak isteğini yerine getirdi

Adana'da polis ekipleri, telefon yoluyla kendilerine ulaşan 6 yaşındaki Eymen Kösedağ'a istediği oyuncak polis arabasını ulaştırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Eymen Kösedağ, yakınları aracılığıyla telefonla görüştüğü polislerden oyuncak istedi.

Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyuncak polis arabası alıp Kösedağ'ın yaşadığı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine gitti.

Polisler, yanlarında götürdükleri oyuncağı çocuğa hediye etti.

Dede Cevdet Kösedağ, kentte görevli polislerin evlerinden çıkamayan çocukların isteğini yerine getirmesiyle ilgili basında yer alan haberler üzerine torununun da oyuncak talebinde bulunduğunu belirterek, "Onlar da isteğimizi yerine getirdi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Özel harekat ekipleri için bestelenen bir şarkıyı söyleyen Eymen Kösedağ, daha sonra halkın evde kalması için megafonla yapılan ve ezberlediği "evde kal" anonsunu polise tekrarladı.

Polis selamıyla ekiplere teşekkür eden çocuk, daha sonra hediye edilen oyuncağıyla oynadı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek Haberler
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Haberler
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Harun Tan Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Ergin Ataman Shane Larkin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Adana'da polis, minik Eymen'in oyuncak isteğini yerine getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 10:49:04. #1.14#
title