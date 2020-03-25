Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin dava Adana'da polis memuru Yılmaz Bozkurt'un mahallede motosikletle evrak dağıtımı yaptığı sırada tabancayla vurularak şehit edilmesi olayını yönlendirdiği iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da polis memuru Yılmaz Bozkurt'un mahallede motosikletle evrak dağıtımı yaptığı sırada tabancayla vurularak şehit edilmesi olayını yönlendirdiği iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hatice K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, Adana'da Yılmaz Bozkurt 'un şehit edilmesi eyleminden önce bir başka dağ kadrosu elemanının yakalanmasına müteakip örgüt tarafından Adana'ya gönderildiğinin ve diğer örgüt üyelerini eylemin yapılması konusunda yönlendirdiğinin tespit edildiğini aktardı.

Savcı, ayrıca sanığın eylemi bizzat organize ettiği ve eylem sonrası yakalanmamak amacıyla sahte kimlikle gezdiği dikkate alınarak üzerine atılı "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Hatice K. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben olay tarihinde üniversite öğrencisiydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca esas hakkındaki mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırarak, esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Olay

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 20 Mayıs 2016'da Dağlıoğlu Polis Merkezinde evrak görevlisi olarak çalışan Yılmaz Bozkurt (45) mahallede motosiklet ile evrak dağıttığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Saldırının ardından Terörle Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekipleri eylemi bizzat organize ettiği iddia edilen terörist Hatice K'yi kaçarken yakalamıştı.

Zanlı Hatice K. çıkarıldığı mahkemece, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA