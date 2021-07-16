Adana'da polis, kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı

Adana'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alabilecekleri tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Adana'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alabilecekleri tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Polisler, satışa çıkardıkları hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için esnafa uyarılarda bulundu.

Satıcılardan, sahte para ve "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık konularında dikkatli olmalarını isteyen ekipler, esnafa Türk lirasının güvenlik özelliklerinin yer aldığı broşürlerden de dağıttı.

Polis, sahte banknotun nasıl anlaşılacağını anlattı

Merkez Yüreğir ilçesinde kurulan hayvan satış yerinde bir esnaf ile vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında el sıkışarak yapılan geleneksel pazarlık yöntemi yerine tahta sopanın uçlarından tutarak anlaşmaya vardı.

Pazarlığa şahit olan polisler, satıcıya ve alıcıya bir banknotun sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağıyla ilgili basit yöntemleri anlattı.

Esnaf ve vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek polislere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun