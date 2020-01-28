Adana'da polis ekiplerinden güvenlik ve trafik denetimi
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Adana'da polis ekiplerinden güvenlik ve trafik denetimi

Adana'da, terör, narkotik suçlarla mücadele ve trafik şubelerinden oluşturulan ekipler, kent merkezinde kurulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

28.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:58
Adana'da polis ekiplerinden güvenlik ve trafik denetimi

'da, terör, suçlarla mücadele ve trafik şubelerinden oluşturulan ekipler, kent merkezinde kurulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktalarında durdurulan şüpheli araçlarda dedektör köpeklerin de katıldığı aramalar yaptı.

Şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulama noktalarına gelerek vatandaşlarla ve civardaki esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA
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