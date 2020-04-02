Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi - Haber
Adana, Polis, Anne

Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi

Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi Adana'da polis ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli Halil İbrahim'e oyuncak araba hediye etti Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle oğlu Halil İbrahim'i sevindirmek isteyen anne Havva Orman polisten...

02.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:32
Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi

Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi

Adana'da polis ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli Halil İbrahim'e oyuncak araba hediye etti

ADANA - Adana'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle oğlu Halil İbrahim'i sevindirmek isteyen anne Havva Orman polisten yardım istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri de maskot polis ile Halil İbrahim'in yanına gelerek oyuncak araba hediye etti.

Korona virüs nedeniyle Adanalı çoğu vatandaş, devletin 'evde kal' çağrısına uyuyor. Bunlardan biri de 7 yaşındaki otizm hastası oğlu Halil İbrahim ile birlikte Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde yaşayan Havva Orman. Oğlunu salgın nedeniyle dışarı çıkartmaktan korkan anne Havva, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde oğlunu sevindirmek istedi. Polisleri çok seven oğlu için polisi arayan anne, 'Oğlum sizleri çok seviyor ve otizm hastası. Bugün otizm günü, evimizin önünden geçip siren çalar mısınız?' diye talepte bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri ise maskot polis ve ekip aracı ile Halil İbrahim'in yanına geldi. Burada Halil İbrahim ile sohbet edip fotoğraf çekilen ekipler, daha sonra küçük çocuğa oyuncak araba hediye etti.

Anne Havva Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada polisin gelmesinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Yurt dışında polislerin hasta bir çocuğun yanına gidip ziyaret ettiğini görmüştüm. Bende bizim polisimizden talepte bulundum. Onlarda sağ olsun benim talebimin çok daha fazlasını yaptılar. Oğlumu sevindirdiler" diye konuştu.

Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haber
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haber
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi Haber
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler Haber
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi Haber
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Avcılar'da otizmli genci darp eden saldırgan tahliye oldu
Avcılar'da otizmli genci darp eden saldırgan tahliye oldu
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli İtalya Avrupa
Şu an buradasınız: Adana'da polis ekipleri otizmli Halil'i sevindirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 18:43:33. #1.14#
title