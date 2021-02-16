Son dakika haber | Polis, "EBA için bedava internet" bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı

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Son dakika gelişmesine göre Adana'da polis, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımı için telefonlara ücretsiz internet paketi yükleyecekleri bahanesiyle vatandaşlara mesaj gönderip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı bilgilendirmede bulundu.

Adana'da polis, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımı için telefonlara ücretsiz internet paketi yükleyecekleri bahanesiyle vatandaşlara mesaj gönderip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, son günlerde EBA kullanımı için telefonlarına bedava internet paketi yükleneceği bahanesiyle kısa mesaj gönderip vatandaşları dolandırmak isteyenlere karşı farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Ekip, ziyaret ettikleri evlerde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşlara dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Vatandaşlardan Berrin Akgül, dolandırıcıların kendisine de benzer bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Kızım bu mesaj üzerine 'Anne biz de başvuralım' dedi ancak bu tür yollarla dolandırıcılık yapıldığını bildiğim için mesajı dikkate almadım." dedi.

Nergiz Kurçe de daha önce telefonla arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve dolandırıcılık yapmak istediğini ancak durumu fark edince görüşmeyi sonlandırdığını anlattı.

Polisler, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilerin yer aldığı broşürlerden de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun