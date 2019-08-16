Adana'da polis denetimlerinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

16.08.2019 12:15

Adana'da yapılan denetimlerde 44 silah ile çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, aranan 126 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta süreyle uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1 kalaşnikof, 16 pompalı tüfek, 19 tabanca, 8 kurusıkı, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ile 14 gram eroin, 525 gram esrar, 7 kök Hint keneviri, 962 uyuşturucu hap ele geçirildi, hakkında yakalama kararı bulunan 126 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, kumar oynatıldığını tespit ettiği 7 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem yaptı, çalıntı olduğunu belirlediği 2 otomobil, 19 motosiklet, 5 elektrikli bisiklete el koydu, sürücüleri hakkında da yasal işlem başlattı.

Öte yandan, kayıp olarak aranan 6 çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA