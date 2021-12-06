Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 80 silah ele geçirildi
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 80 silah ele geçirildi.
Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 80 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 29 Kasım-5 Aralık'ta denetim yaptı.
Denetimlerde, çelik yelek, ruhsatsız 59 tabanca, 13 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 329 mermi ve 48 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 3 otomobil, 14 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 4 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi.
Farklı suçlardan aranan 346 kişi de bu denetimlerde yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.