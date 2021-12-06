Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 80 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 80 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 29 Kasım-5 Aralık'ta denetim yaptı.

Denetimlerde, çelik yelek, ruhsatsız 59 tabanca, 13 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 329 mermi ve 48 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 14 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 4 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi.

Farklı suçlardan aranan 346 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.