Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 5-11 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 32 tabanca, 12 av tüfeği ve 6 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 304 mermi ve 23 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 2 otomobil, traktör ve 15 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 288 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 8 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun