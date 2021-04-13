Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 5-11 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 32 tabanca, 12 av tüfeği ve 6 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 304 mermi ve 23 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 2 otomobil, traktör ve 15 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 288 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 8 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Ersin Korkut Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:13:03. #1.15#
title