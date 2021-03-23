Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 44 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince 15-21 Mart'ta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 44 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde geçen hafta denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 25 tabanca, 14 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 207 mermi ve 46 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 14 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 3 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi. Farklı suçlardan aranan 286 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 7 iş yeriyle ilgili ise adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun