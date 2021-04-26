Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 39 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 39 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 39 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 19-25 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 21 tabanca, 14 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 199 mermi ve 84 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 2 otomobil ve 5 motosikletin çalıntı olduğunu, bir otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti.

Denetimlerde farklı suçlardan aranan 284 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 4 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun