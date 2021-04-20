Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 29 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 29 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 29 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 12-18 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 18 tabanca, 9 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 189 mermi ve 4 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca elektrikli bisiklet ve 12 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 296 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun