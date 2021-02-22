Adana'da polis denetimlerinde 62 silah ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.
Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15-21 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 31 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 22 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 282 mermi ve 97 kartuşa el kondu.
Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 287 kişiyi yakaladı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 11 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun