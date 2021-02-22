Adana'da polis denetimlerinde 62 silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da polis denetimlerinde 62 silah ele geçirildi

22.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:29
Adana'da polis denetimlerinde 62 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15-21 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 31 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 22 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 282 mermi ve 97 kartuşa el kondu.

Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 287 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 11 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özder İrem Derici Aleyna Tilki Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da polis denetimlerinde 62 silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 13:32:25. #1.14#
title