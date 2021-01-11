Adana'da polis denetimlerinde 60 silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da polis denetimlerinde 60 silah ele geçirildi

11.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:08
Adana'da polis denetimlerinde 60 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 272 mermi ve 155 kartuş ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 19 motosiklet ve elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 222 kişiyi de yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 5 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ömer Bayram Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da polis denetimlerinde 60 silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 13:14:01. #1.15#
title