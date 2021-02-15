Adana'da polis denetimlerinde 56 silah ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 56 silah ele geçirildi.
Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 56 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8-14 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 33 tabanca, 14 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 219 mermi ve 34 kartuşa el kondu.
Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, 17 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 249 kişiyi yakaladı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 10 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun