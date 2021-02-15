Adana'da polis denetimlerinde 56 silah ele geçirildi
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Adana'da polis denetimlerinde 56 silah ele geçirildi

15.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:21
Adana'da polis denetimlerinde 56 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 56 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 56 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8-14 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 33 tabanca, 14 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 219 mermi ve 34 kartuşa el kondu.

Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, 17 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 249 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 10 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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