Adana'da polis denetimlerinde 56 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 56 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8-14 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 33 tabanca, 14 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 219 mermi ve 34 kartuşa el kondu.

Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, 17 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 249 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 10 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun