Adana'da polis denetimlerinde 53 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 53 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8-14 Mart'ta kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 558 mermi ve 55 kartuş ele geçirildi.???????

Ekipler ayrıca 4 otomobil, 12 motosiklet ve 7 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 328 kişi de yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 11 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun