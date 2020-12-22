Adana'da polis denetimlerinde 41 silah ele geçirildi
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Adana'da polis denetimlerinde 41 silah ele geçirildi

22.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:13
Adana'da polis denetimlerinde 41 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 18 tabanca ve 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 18 tabanca ve 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 14-20 Aralık'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 18 tabanca ve 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 102 mermi, 70 kartuş ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, elektrikli bisiklet ve 19 motosiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 227 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 9 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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