Adana'da polis, boğulmalara karşı sulama kanalı çevresinde broşür dağıttı
Adana'da polis, sulama kanalları çevresindeki vatandaşlara, boğulmalara karşı broşür dağıttı.
07.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:20
Adana'da polis, sulama kanalları çevresindeki vatandaşlara, boğulmalara karşı broşür dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının yüksek seyrettiği kentte, sulama kanallarındaki boğulmaların önüne geçmek için çalışma başlattı.
Kanallarda denetim yapan ekipler, bölgedeki esnafa ve vatandaşlara broşür dağıttı.
Ekipler, vatandaşlara boğulmalar hakkında bilgiler vererek, çocukların sulama kanallarına girmesinin önüne geçilmesi gerektiğini anlattı.
Kaynak: AA