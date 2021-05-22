Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
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Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı.

Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, merkez ilçelerdeki mahallelere yaptığı ziyaretlerde vatandaşın sorun ve sıkıntılarını da dinliyor. İnci, yeni doğum yapmış bir kadının, 'bebek bezi' talebine de duyarsız kalmadı. İnci'nin talimatıyla harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, temin edilen bebek bezlerini söz konusu aileye ulaştırmakla kalmayıp, bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

Bu kapsamda da Seyhan Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda yeni doğan ve gözetim altında tutulan bebeklerin kilosuna uygun bebek bezlerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Kadın polisler, yeni doğum yapan kadınları odalarında tek tek ziyaret etti; onlara çocukları için 'bebek bezi' verirken, sorun ve sıkıntılarını dinledi; bebeklerle de yakından ilgilendi.

Bebek bezi dağıtımında objektiflere renkli görüntüler yansırken, doğumevindeki kadınlar da en çok ihtiyaç duydukları ve pahalı oldukları için de almakta sıkıntı yaşadıkları şeyin 'bebek bezi' olduğuna dikkat çekip, yapılan yardımın kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen dağıtımın, belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı
Son dakika haberleri! Polis ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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