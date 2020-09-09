Adana'da polis, ayakkabı ve yatağa gizlenmiş uyuşturucu buldu Adana'da polis ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda ayakkabı ve yatağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Adana'da polis ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda ayakkabı ve yatağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şahin Özbilen Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptıkları aramalarda, ayakkabılara gizlenmiş, 13,30 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirdi. Yatak odasında yapılan detaylı incelemede ise yatak arasına saklanmış satışa hazır 8 pakette eroin daha bulundu. Evdeki şüpheli D.M. (39) uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA