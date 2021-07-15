Adana'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı
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Adana'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

Adana'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı.

Adana'da polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hamza U. idaresindeki 01 AEG 264 plakalı hafif ticari araç ile polislerin kullandığı ekip aracı ile çarpıştı. Kazaya karışan polisler telsiz ile durumu merkeze bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Yaralı polis memurları ile vatandaşlar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı polislerin ve vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan yol her iki aracın çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı. - ADANA

Adana'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı
Adana'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı
Adana'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı
Adana'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adana'da polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı - Haberler
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