Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu
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Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekibi aracına çarpan şüphelilerin kullandığı otomobilde pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Adana'da polis ekibi aracına çarpan şüphelilerin kullandığı otomobilde pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde G.T'nin silahla vurulduğu ve özel bir hastaneye kaldırıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahallede araştırma yapan polislerin kullandığı araca, içerisinde 3 şüpheli bulunan 01 ADJ 834 plakalı otomobil çarptı.

Şüphelilerden 2'si olay yerinden kaçtı, biri polis tarafından yakalandı.

Otomobilde arama yapan ekipler, birer tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.D, Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, zanlıların silahla yaralama olayına karışıp karışmadığına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu
Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu
Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu
Polis aracına çarpan zanlıların otomobilinde pompalı tüfek ve tabanca bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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