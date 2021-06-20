Adana'da polis adaylarının mezuniyet heyecanı
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Adana'da polis adaylarının mezuniyet heyecanı

Adana'da polis adaylarının mezuniyet heyecanı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 26. dönem eğitim programını tamamlayan 408 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 26. dönem eğitim programını tamamlayan 408 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun olan polislerin aldığı eğitimlerle Türk milletine en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyledi.

Yeni mezunların polis teşkilatının gücüne güç katacağını vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Özellikle son dönemde çağın gereği olarak ortaya çıkan yeni suç tipleriyle ve problemlerle mücadele ederken, artık sayısını kestiremeyeceğimiz kadar farklı tipte terör örgütleriyle mücadelede polis teşkilatımız alnının akıyla, çok başarılı görevler yapmaktadır. Dolayısıyla sizde bu kutsal ocağın bir neferi olarak dahil olduğunuz polislik mesleğinde, bir taraftan vatandaşımızın güvenliği için görev yaparken öbür taraftan da terörle mücadele de etkin görevler alacaksınız. Onun için sizlere şimdiden başlayacağınız bu kutsal görevlerde başarılar diliyorum."

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Naim Cengiz de Türk Polis Teşkilatı'nın vatanı savunma mücadelesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu aktardı.

Konuşmasında mezunlara seslenen Cengiz, "Sevgili gençler, mesleğinizi yaptığınız her an, her dakika, kanun ve nizamlara uygun yaşayışıyla örnek insanlar olmanız gerektiğini hiçbir zaman unutmayın." dedi.

Dönem birincisi Mevlüt Karakuş'un yaş kütüğüne plaket çaktığı tören, polis adaylarının yemin etmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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