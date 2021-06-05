Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da, plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA'da, plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. 

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi'ndeki plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda, öğleden sonra yangın başladı. Alevler, kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. 


Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Burak Sergen Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ergin Ataman Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 18:08:13. #1.13#

title