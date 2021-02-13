Adana'da PKK'ya hava destekli operasyon: 30 gözaltı kararı
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Adana'da PKK'ya hava destekli operasyon: 30 gözaltı kararı

13.02.2021 07:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 07:33
Adana'da PKK'ya hava destekli operasyon: 30 gözaltı kararı

ADANA'da daha önce korsan gösterilere katıldıkları, yeni korsan gösteri hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 30 şüphelinin yakalanması için şafak vakti hava destekli operasyon düzenlendi.

ADANA'da daha önce korsan gösterilere katıldıkları, yeni korsan gösteri hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 30 şüphelinin yakalanması için şafak vakti hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıldönümü nedeniyle korsan gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile daha önceden korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti. Toplam 30 şüpheli hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından polis, şafak vakti operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin de desteği ile kent genelinde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başı ile kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜRTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Polis araçlarının emniyetten çıkışı-Polis araçlarının adrese gidişi-Özel harekat polislerinin adrese yürümesi-Özel harekat polislerinin koç başı ile kapıyı kırması-Ekiplerin içeri girmesi-Şüphelinin evden çıkartılması-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

-Sokakta güvenlik önlemi alan polisler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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