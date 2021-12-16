Adana'da PKK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranması bulunan M.Ö'nün Kurtpınarı Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonla M.Ö. gözaltına alındı.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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