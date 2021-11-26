Adana'da PKK operaysonu: 17 gözaltı kararı - Haberler
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Adana'da PKK operaysonu: 17 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel
Adana'da PKK operaysonu: 17 gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü Pkk'ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası yaptığı, korsan gösterilere katıldığı ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 17 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, korsan gösterilere katıldığı ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 17 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda direnişin yaşanabileceği evlere, kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Adana'da PKK operaysonu: 17 gözaltı kararı

Adana'da PKK operaysonu: 17 gözaltı kararı

Adana'da PKK operaysonu: 17 gözaltı kararı

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