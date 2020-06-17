Adana'da PKK operasyonunda 4 tutuklama
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Adana'da PKK operasyonunda 4 tutuklama

ADANA'da, önceki yıllarda terör örgütü PKK lehine düzenledikleri sokak gösterilerinde polise el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve havai fişek ile saldıran ve düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheliye de...

Adana'da PKK operasyonunda 4 tutuklama
17.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:11

ADANA'da, önceki yıllarda terör örgütü PKK lehine düzenledikleri sokak gösterilerinde polise el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve havai fişek ile saldıran ve düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve havai fişek ile saldırdığı öne sürülen 7 kişiyi, teknik inceleme sonucu tespit etti. Özel harekat polislerinin de katılımıyla 14 Haziran Pazar günü şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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