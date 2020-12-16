Adana'da PKK operasyonu: 6 gözaltı kararı
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Adana'da PKK operasyonu: 6 gözaltı kararı

16.12.2020 07:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 07:32
Adana'da PKK operasyonu: 6 gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü PKK ile iş birliği yaptığı öne sürülen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü PKK ile iş birliği yaptığı öne sürülen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. 

Diyarbakır ilinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin üzerinde ele geçirilen iki adet pusula üzerinde inceleme yapan ekipler, Adana'da 6 kişi ile iş birliği yapıldığını tespit edildi. Terör örgütü PKK'yı deşifre etmeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristin iş birliği içinde olduğu öne sürülen 6 kişinin adresini belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin, adreslerim demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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