Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
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Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 29 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt talimatıyla mahallelerde ve sosyal medyada propaganda yaptığı, kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra kente döndüğü ve 15 Ağustos'ta örgüt adına korsan gösteri hazırlığında bulunduğu öne sürülen 29 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat timleri, evlere demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı
Adana'da PKK operasyonu: 29 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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