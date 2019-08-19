Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı (2)
17 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYORAdana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 17'si gözaltına alındı.
17 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYOR
Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 17'si gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen firari 6 kişi ise aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.