19.08.2019 07:49

Adana'da PKK operasyonu 23 gözaltı kararı

ADANA'da halkı provoke etmeye yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı belitilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKKKCK eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 23 kişinin evine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, halkı provokeye yönelik, terör örgütünün ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA