ADANA'DA PKK OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI
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ADANA'DA PKK OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

ADANA'DA PKK OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI
06.06.2020 07:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 07:20

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş yıllardaki korsan gösterilerde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı gerekçesi ile 10 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 ve2014 yıllarında terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve havai fişekle saldırdığı gerekçesiyle 10 kişiyi teknik inceleme sonucu tek tek tespit etti. Adresleri belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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