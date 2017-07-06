Adana'da PKK'nın Şehir Yapılanmasına Darbe

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9'u kadın 28 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kentte çökertilen örgütün şehir yapılanmasını canlandırmaya çalıştığı bildirildi.



Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik sürdürülen teknik ve fiziki takipte elde edilen bilgiler doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 23 Haziran'da düzenlediği operasyonda 9'u kadın 28 kişi gözaltına alındı. 45 adrese eş zamanlı yapılan baskında yakalanan şüphelilerin, bazılarının terör örgütü adına keşif ve eylem yapmak için kırsaldan kente gelen teröristleri evlerinde barındırdıkları, bazılarının da yasa dışı gösterilere katıldığı ileri sürüldü. 24 Kasım 2016'da Adana Valilik binası otoparkında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı saldırının ardından ardı ardına yapılan operasyonlarda terör örgütünün şehir yapılmasının çökertildiği, gözaltına alınan 28 şüphelinin çökertilen yapıyı yeniden canlandırmaya çalıştığı bildirildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan PKK'lılar geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - Adana