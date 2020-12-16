Adana'da PKK'nın "Milis" işbirlikçilerine operasyon
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Adana'da PKK'nın "Milis" işbirlikçilerine operasyon

16.12.2020 07:34 | Son Güncelleme: 16.12.2020 07:39

Adana'da PKK'nın "Milis" işbirlikçilerine operasyon Adana'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde "Milis" işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da PKK'nın "Milis" işbirlikçilerine operasyon

ADANA - Adana'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde "Milis" işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Ekim'de Diyarbakır kırsalında etkisiz hale getirilen örgüt mensubu üzerinden ele geçen iki adet pusula üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 6 kişinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde "Milis" işbirlikçi faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat polislerin de desteği ile şafak vakti şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat timleri, şahısların evlerine koçbaşıyla kapılarını kırarak içeri girdi. Ardından şüphelilere kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzer emniyete götürüldü.

Adana'da PKK'nın 'Milis' işbirlikçilerine operasyon
Adana'da PKK'nın 'Milis' işbirlikçilerine operasyon
Adana'da PKK'nın 'Milis' işbirlikçilerine operasyon
Adana'da PKK'nın 'Milis' işbirlikçilerine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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