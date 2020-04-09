Adana'da PKK/KCK şüphelisine 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Adana'da PKK/KCK şüphelisine 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Haberler
Adana, PKK, Güncel

Adana'da PKK/KCK şüphelisine 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

09.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:26
Adana'da PKK/KCK şüphelisine 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu M.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli M.Ç. için "silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten yayın organlarının çağrıları üzerine yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı aktarılarak merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir ikamette bulunan el yapımı patlayıcıların olduğu poşette M.Ç'nin parmak izinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, M.Ç'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

M.Ç. ise ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Haluk Levent Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İspanya
Şu an buradasınız: Adana'da PKK/KCK şüphelisine 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:12:14. #1.15#
title