Adana'da PKK/KCK şüphelisine 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu M.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli M.Ç. için "silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten yayın organlarının çağrıları üzerine yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı aktarılarak merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir ikamette bulunan el yapımı patlayıcıların olduğu poşette M.Ç'nin parmak izinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, M.Ç'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

M.Ç. ise ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA