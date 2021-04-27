Adana'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü, 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü, 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.B, A.A, H.A, E.Ş. ve Ş.G. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.B, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü. Örgüt propagandası yapmadığını savunan M.B, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan E.Ş'yi 1 yıl 8 ay, A.A'yı 1 yıl 6 ay 22 gün, H.A. ve M.B'yi de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanık Ş.G'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu