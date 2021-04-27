Adana'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası

Adana'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü, 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü, 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.B, A.A, H.A, E.Ş. ve Ş.G. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.B, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü. Örgüt propagandası yapmadığını savunan M.B, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan E.Ş'yi 1 yıl 8 ay, A.A'yı 1 yıl 6 ay 22 gün, H.A. ve M.B'yi de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanık Ş.G'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haberi... Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi
Son dakika haberi... Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Yılmaz Vural Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:30:50. #1.14#

title