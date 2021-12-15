Adana'da PKK/KCK propagandası iddiasına hapis cezası - Haberler
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Adana'da PKK/KCK propagandası iddiasına hapis cezası

Adana'da PKK/KCK propagandası iddiasına hapis cezası
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar F.K, A.Y, M.E, Ö.K. ve S.B. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık A.Y, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgüt propagandası yapmadığını savunan A.Y, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan F.K. ile M.E'yi 1 yıl 8'er ay, A.Y. ve Ö.K'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 4 sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, S.B'nin de "delil yetersizliği"nden beraatine karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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