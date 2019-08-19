19.08.2019 07:29

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı kararı

ADANA - Adana'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla söz konusu şahıslar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürüten 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinde desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Baskınlar sırasında gözaltına alınan şahıslar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların, terör örgütü PKK/KCK adına eylem yaptığı ve faaliyet yürüttüğü için arandıkları öğrenildi. Öte yandan, terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptıkları da öğrenildi.

Kaynak: İHA