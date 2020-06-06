Adana'da piyasa değeri 223 bin TL olan sahte içki ve malzemesi ele geçirildi
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Adana'da piyasa değeri 223 bin TL olan sahte içki ve malzemesi ele geçirildi

ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 223 bin TL olan 749 şişe sahte içki, 125 litre doluma hazır sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 223 bin TL olan sahte içki ve malzemesi ele geçirildi
06.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:43

ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 223 bin TL olan 749 şişe sahte içki, 125 litre doluma hazır sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kentte sahte içki üretildiği belirlenen 2 imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramalarda, piyasa değeri 223 bin 400 TL olan 749 şişe sahte içki, 125 litre doluma hazır sahte içki, 40 bin 50 adet sahte bandrol, 6 bin 815 adet boş içki şişesi, plastik bidon içerisinde 170 litre etil alkol ile çok miktarda içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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