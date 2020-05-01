Adana'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildiADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 7 bin 425 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi

ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 7 bin 425 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmanın ardından merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki merdiven altı bir imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramada, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 7 bin 425 litre sahta içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA