Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı

Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde at arabasıyla yük taşımacılığı yapan Aziz Işılay, sokakta başıboş gezen pitbull cinsi köpekle karşılaştı.

Işılay'ın uzaklaşmasını beklediği köpek, ata saldırdı. Köpekten korkup kaçmaya çalışan at ise park halindeki bir araca çarptı.

Saldırmaya devam eden köpek, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştı. At, köpeğin saldırısında yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sahipsiz olduğunu belirlenen köpeğin belediye tarafından yakalanıp barınağa götürülmesini sağladı.

Öte yandan, köpeğin ata saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Sulama kanalında ceset bulundu
Sulama kanalında ceset bulundu
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği
Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:37:18. #1.15#

title