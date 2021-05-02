Adana'da piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi 1491. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.

Patlamada evde bulunan Şenol Sarıhan, oğlu Emirhan Sarıhan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şenol Sarıhan ve arkadaşının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde terörle mücadele ekipleri de inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı